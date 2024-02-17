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В Стерлитамаке на ходу загорелась машина скорой помощи с пациентом внутри
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17 Февраля , 17:49

В Башкирии врачи дважды спасли жизнь годовалого ребенка

Медицинский персонал республиканского клинического перинатального центра Башкирии успешно вылечил маленькую Лейлу, которая появилась на свет на 27-й неделе беременности в связи с отслойкой плаценты у матери.

В Башкирии врачи дважды спасли жизнь годовалого ребенка
В Башкирии врачи дважды спасли жизнь годовалого ребенка

По словам самих врачей РКПЦ, женщина обратилась в клинику в марте прошлого года с кровотечением. Врач Лилия Бадретдинова быстро провела операцию по кесареву сечению, спасая мать и ребенка.

Вслед за этим специалисты столкнулись с новой угрозой, когда у девочки развился сепсис. Благодаря компетентной и быстрой помощи медиков, Лейла смогла выжить, хотя ей пришлось провести целый месяц в реанимации.

Мама Лейлы Анфиса Хадимуллина выразила благодарность всему коллектива центра, рассказав, что в общей сложности девочка провела в медучреждении больше 3 месяцев. За это время она перенесла врожденную пневмонию, сепсис, энтероколит и операцию на глаза, ей устранили развитие ретинопатии.

Фото: ИА "Башинформ".

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