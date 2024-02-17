В столице Башкирии открылся спортивный комплекс имени Ульфата Мустафина

Строительство спортивного объекта стартовало в 2022 году благодаря благотворительной инициативе от компании «Газпром», направленной на поддержку детей.

Спортивно-оздоровительный комплекс расположен между горнолыжным центром "Ак Йорт" и площадкой "ВДНХ-Экспо" на улице Менделеева. Этот трёхэтажный объект, общей площадью 9,5 тыс. кв. м, включает в себя ледовую арену, зал для борьбы, универсальные спортивные и тренажёрные залы, а также крупный и малый бассейны. В данном комплексе смогут заниматься более 400 детей безвозмездно, что делает его уникальным местом для развития активного образа жизни среди молодежи.

Радий Хабиров дал старт заплыву юных пловцов, отметив, что этот комплекс построен прежде всего для детей и их спортивного успеха.

Фото: ИА "Башинформ".