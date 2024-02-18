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18 Февраля , 15:59

Башкирия заняла лидирующие позиции среди регионов по количеству построенных школ и детсадов

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил Глава республики Радий Хабиров. Сегодня руководитель региона участвует в  пленарной сессии «Разговоры о важном. Сфера образования. Сессия проходит в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова за успешную реализацию нацпроектов и госпрограмм в сфере образования вручила Главе Республики Башкортостан благодарственное письмо.

Башкирия заняла лидирующие позиции среди регионов по количеству построенных школ и детсадов
Башкирия заняла лидирующие позиции среди регионов по количеству построенных школ и детсадов

Радий Фаритович поблагодарил за командную работу и школьников, и педагогов нашей республики.

Действительно, работа проведена в этом направлении огромная. По программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования», действующей с 2022 года, проведен ремонт в 140 зданиях школ.  За счет республиканских средств благоустроены территории школ, приобретены учебники и т.д. Активное участие в реализации программ нашей республики и привлечению федеральных средств позволяет ей быть первой среди регионов ПФО, а среди российских регионов быть одним из лидеров среди российских регионов.

По словам министра образования и науки республики Ильдара Мавлетбердина такая реновация системы школьного образования проводится в регионе впервые за все время.

Также эти программы позволят в этом году провести ремонт еще в 31 школе республики.

Планируется за последующие три года провести модернизацию более 70 образовательных учреждений региона.

Фото: пресс-службы главы администрации РБ.

Башкирия заняла лидирующие позиции среди регионов по количеству построенных школ и детсадов
Башкирия заняла лидирующие позиции среди регионов по количеству построенных школ и детсадов
Башкирия заняла лидирующие позиции среди регионов по количеству построенных школ и детсадов
Башкирия заняла лидирующие позиции среди регионов по количеству построенных школ и детсадов
Башкирия заняла лидирующие позиции среди регионов по количеству построенных школ и детсадов
Башкирия заняла лидирующие позиции среди регионов по количеству построенных школ и детсадов
Башкирия заняла лидирующие позиции среди регионов по количеству построенных школ и детсадов
Башкирия заняла лидирующие позиции среди регионов по количеству построенных школ и детсадов
Башкирия заняла лидирующие позиции среди регионов по количеству построенных школ и детсадов
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