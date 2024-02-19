-12 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
19 Февраля , 11:16

Известная певица Анита Цой поможет найти родителей для малыша из Башкирии

Об этом рассказала в социальных сетях Каринэ Хабирова.

Известная певица Анита Цой поможет найти родителей для малыша из Уфы
Известная певица Анита Цой поможет найти родителей для малыша из Уфы

 В настоящее время в столице Башкирии идут съёмки телепроекта «Радость нашего дома». Проект - результат работы телеканала "Вся Уфа" и благотворительного фонда «Территория счастья». 

Героями телепрограмм становятся  воспитанники детских домов и домов ребёнка республики. Цель передачи - помочь детям, лишенным материнской и отцовской заботы, обрести новых родителей.

В съёмке нового выпуска приняла участие  известная певица Анита Цой. Она рассказала о малыше Эрнесе, нуждающемся в родительской заботе. Мальчику всего год.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото и видео: соцсети Каринэ Хабировой.

Сейчас читают
88-летняя жительница Башкирии заключила брак
16 Февраля , 16:46
Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru