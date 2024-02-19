Известная певица Анита Цой поможет найти родителей для малыша из Башкирии

В настоящее время в столице Башкирии идут съёмки телепроекта «Радость нашего дома». Проект - результат работы телеканала "Вся Уфа" и благотворительного фонда «Территория счастья».

Героями телепрограмм становятся воспитанники детских домов и домов ребёнка республики. Цель передачи - помочь детям, лишенным материнской и отцовской заботы, обрести новых родителей.

В съёмке нового выпуска приняла участие известная певица Анита Цой. Она рассказала о малыше Эрнесе, нуждающемся в родительской заботе. Мальчику всего год.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото и видео: соцсети Каринэ Хабировой.