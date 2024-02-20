Радий Хабиров поручил открывать филиалы колледжей в приграничных районах Башкирии

Также Радий Хабиров подчеркнул, что в колледжах необходимо строить общежитие и спортивный комплекс.

«Очень важно, чтобы студенты жили в хороших условиях», - сказал он.

С 2022 года Башкирии активно вовлечена в федеральный проект "Профессионалитет". Этот проект обрел крупную поддержку от местного правительства, которое год от года выделяет средства из республиканского бюджета на осуществление капитального ремонта. В 2022 году выделено 114,5 миллионов рублей, а в 2023 году – уже 253 миллиона рублей. Планируется, что к 2024 году в республике будут созданы еще шесть кластеров, всего их будет 14. Для этой инициативы было привлечено целых 1,152 миллиарда рублей федеральных средств.

По словам Ильдара Мавлетбердина, наш регион является лидером в создании таких центров.

Фото Эльвиры Рахимовой.