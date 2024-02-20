В Башкирии появится ещё одна особо охраняемая природная территория

А министерство природопользования и экологии РБ по поручению Радия Фаритовича готовит необходимую документацию на признание хребта Ирандык заповедной зоной. С этим вопросом они вышли на федеральное министерство природы.

Как отмечает министр ведомства Нияз Фазылов, благодаря инициативе руководства реги она, еще одна природная территория Башкирии получит статус заповедника.

Общественники активно поддержали эту инициативу, потому что их также беспокоили проводимые Роснедрами геолого-разведывательные работы на территории хребта.

Роснедрами был заключен госконтракт с компанией-подрядчиком на проведение работ, связанных с изучением сведений о полезных ископаемых на Ирандыке.

Фото: ИА "Башинформ"