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21 Февраля , 12:19

О преимуществах поступления в Башкирский государственный аграрный университет

Рассказали на брифинге «Приёмная кампания – 2024» Ректор БГАУ И.И. Габитов ответил на вопросы, поступающие из социальных сетей от будущих абитуриентов.

О преимуществах поступления в Башкирский государственный аграрный университет
О преимуществах поступления в Башкирский государственный аграрный университет

Студентов интересовали и наличие спортивных секций, и меры поддержки для высокобалльников, и  наличие целевого приема в вузе идр.

Илдар Исмагилович не один вопрос не оставил без ответа, очень подробно рассказал о преимуществах поступления непосредственно в аграрный вуз.

Ректор вуза отметил огромное количество работы спортивных кружков в вузе. Как говорится на любой вкус. Это и футбол, и баскетбол, и легкая атлетика, и плавание. Все секции проводятся квалифицированными преподавателями.

Для школьников, набравших высокие баллы на экзаменах и поступивших в аграрный вуз, выплачиваются повышенные стипендии.

Поступающим в этот университет засчитываются дополнительные баллы за волонтерскую деятельность, золотую медаль, значок ГТО.

Прием на целевое обучение претерпел небольшие изменения. Как всегда основным документом стало заявление от работодателя, но теперь желающим попасть на целевое бучение требуется зарегистрироваться на федеральной платформе, которая заработает с 1 мая.

Фото: социальные сети

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