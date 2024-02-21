-26 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В Стерлитамаке скорая попала под поезд. Погибла женщина, несколько человек получили травмы
Все новости
Новости
21 Февраля , 16:24

Почему престижно учиться в УУНиТе

О новых направлениях и стратегии развития университета рассказал ректор В.П. Захаров.

Почему престижно учиться в УУНиТе
Почему престижно учиться в УУНиТе

В приоритете – качественное образование. По словам ректора вуза, для каждого поступающего к ним будет формироваться индивидуальный трек, который будет связан с подготовкой под конкретного работодателя. Все госкорпорации, работающие в республике, участвуют в подготовке специалистов. Так что с первых дней студент вуза понимает, где в дальнейшем будет работать, погружаясь в корпоративную культуру работодателя.

Будет продолжаться работа флагманского проекта «Моторы будущего», где разрабатываются не имеющие аналогов электрические двигатели.

На популярный вопрос из социальных сетей, как попасть в программу «Крылья успеха», В.П. Захаров отвечает, что надо сдать успешно экзамены.

Университет предоставляет для абитуриентов 700 направлений. Выбор велик. Также есть возможность уже через месяц обучения перевестись на другой факультет вуза.

 В военно-учебном центре УУНиТа предполагается 330 бюджетных мест, - рассказал ректор.

Фото: социальные сети

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru