Почему престижно учиться в УУНиТе

В приоритете – качественное образование. По словам ректора вуза, для каждого поступающего к ним будет формироваться индивидуальный трек, который будет связан с подготовкой под конкретного работодателя. Все госкорпорации, работающие в республике, участвуют в подготовке специалистов. Так что с первых дней студент вуза понимает, где в дальнейшем будет работать, погружаясь в корпоративную культуру работодателя.

Будет продолжаться работа флагманского проекта «Моторы будущего», где разрабатываются не имеющие аналогов электрические двигатели.

На популярный вопрос из социальных сетей, как попасть в программу «Крылья успеха», В.П. Захаров отвечает, что надо сдать успешно экзамены.

Университет предоставляет для абитуриентов 700 направлений. Выбор велик. Также есть возможность уже через месяц обучения перевестись на другой факультет вуза.

В военно-учебном центре УУНиТа предполагается 330 бюджетных мест, - рассказал ректор.

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