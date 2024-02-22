Глава республики Радий Хабиров поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества

Башкортостан активно участвует в поддержке фронта. Оборонные заводы республики повысили производственный объем в разы. Каждую неделю регион направляет в зону Северо-Востока гуманитарные конвои, отправлено уже более ста тринадцати. Местные жители изготавливают маскировочные сети, свечи для окопов, вяжут теплые носки и варежки, а также отправляют посылки помощи. Школьники пишут добрые письма для бойцов.

"Поддержка наших воинов, забота об их семьях - вот главное для всех нас сегодня. Башкортостан является крепким источником поддержки для нашей армии. Вместе мы отстаиваем мир и стабильность на нашей разноплеменной земле. Мы воспитываем нашу молодежь на примерах настоящих героев и встречаем возвращающихся ветеранов как своих близких. Мы оказываем медицинскую и психологическую помощь, помогаем им вернуться в нормальную жизнь и найти работу", - отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана вручил ордена и медали генерала Шаймуратова.

Посмертно орден генерала Шаймуратова был присвоен ветерану Великой Отечественной войны Александру Семеновичу Ишкильдину. Его сын, скульптор и народный художник России Салават Щербаков, достойно принял это высокое отличие и подчеркнул, что его отец был бы горд этим орденом.

Кавалером ордена генерала Шаймуратова посмертно стал разведчик-радиотелефонист Алексей Мартынов. Радий Хабиров вручил награду его супруге Татьяне.

Также, глава республики вручил медаль генерала Шаймуратова бойцам полка "Башкортостан", проявившим себя в боевых действиях.

Источник: ИА "Башинформ", фото Олега Яровикова