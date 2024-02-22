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22 Февраля , 16:39

Глава республики Радий Хабиров поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества

В своем выступлении он подчеркнул, что в наше время этот день становится символом единения всех защитников Отечества, кто непосредственно участвует в боях на передовой, а также тех, кто трудится и живет в тылу с девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Героические поступки учителей, инженеров, водителей, аграриев, а также руководителей, депутатов, госслужащих и журналистов были особенно отмечены. В числе отличившихся в зоне специальной военной операции Рафика Ахметшина и Байтуллы Фаткуллина, которые ранее делали репортажи с передовой и решили взять на себя защиту Родины. Юлай Ильясов, Александр Сопин, Яков Кугубаев, Алексей Локотченко, а также другие добровольцы и медики, отличившиеся в боевых действиях, получили заслуженные награды и признание. Мужество, отвага и патриотизм всех защитников вызывают глубокое уважение и гордость у жителей республики. Неисчерпаемый запас духа и решимости наших сограждан в борьбе за благо Отечества являются важным знаком солидарности и достоинства.

Глава республики Радий Хабиров поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества
Глава республики Радий Хабиров поздравил всех военнослужащих с Днём защитника Отечества

Башкортостан активно участвует в поддержке фронта. Оборонные заводы республики повысили производственный объем в разы. Каждую неделю регион направляет в зону Северо-Востока гуманитарные конвои, отправлено уже более ста тринадцати. Местные жители изготавливают маскировочные сети, свечи для окопов, вяжут теплые носки и варежки, а также отправляют посылки помощи. Школьники пишут добрые письма для бойцов.

"Поддержка наших воинов, забота об их семьях - вот главное для всех нас сегодня. Башкортостан является крепким источником поддержки для нашей армии. Вместе мы отстаиваем мир и стабильность на нашей разноплеменной земле. Мы воспитываем нашу молодежь на примерах настоящих героев и встречаем возвращающихся ветеранов как своих близких. Мы оказываем медицинскую и психологическую помощь, помогаем им вернуться в нормальную жизнь и найти работу", - отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана вручил ордена и медали генерала Шаймуратова.

Посмертно орден генерала Шаймуратова был присвоен ветерану Великой Отечественной войны Александру Семеновичу Ишкильдину. Его сын, скульптор и народный художник России Салават Щербаков, достойно принял это высокое отличие и подчеркнул, что его отец был бы горд этим орденом.

Кавалером ордена генерала Шаймуратова посмертно стал разведчик-радиотелефонист Алексей Мартынов. Радий Хабиров вручил награду его супруге Татьяне.

Также, глава республики вручил медаль генерала Шаймуратова бойцам полка "Башкортостан", проявившим себя в боевых действиях.

Источник: ИА "Башинформ", фото Олега Яровикова 

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