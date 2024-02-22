В Стерлитамаке открыли 2 мемориальные доски в память о погибших бойцах СВО

В мероприятии приняли участие глава администрации города Стерлитамака Рустем Газизов, заместитель главы администрации Стерлитамакского района Эльвира Имангулова, родственники погибших, директор, преподавательский состав и обучающиеся школы № 9, а также представители военного комиссариата города и ветеранских общественных организаций.

Слепнëв Николай Константинович в сентябре 2022 года ушёл добровольцем на специальную военную операцию, служил на передовой. За время исполнения воинского долга получил две награды: «Черный крест» и медалью «За отвагу».

Мужчина родился в деревне Октябрь, воспитывался в многодетной, дружной семье, учился в средней школе №9. Учителя вспоминают его как скромного, доброжелательного ученика, с уважительным отношением к учителям и товарищам. Работая в пожарной части города Стерлитамак, на Стерлитамакском машиностроительном заводе Николай показал

себя ответственным работником. Очень трепетно относился к своей дочери, родителям, стремился всегда помогать им в любой ситуации.

Пименов Алексей Валерьевич родился в посёлке Дом отдыха «Шиханы», воспитывался в трудолюбивой семье. Близкие отзываются о нем, как о «рубахе-парне», открытом и добром человеке. Он активно вëл большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи в нашем городе.

Алексей Валерьевич добровольно участвовал в Первой и второй Чеченской войне в 1995 году, 2000 гг. служил срочную службу в составе миротворческих сил в Югославии, где закончил военную службу в звании старшего сержанта. В июне 2023 года мужчина добровольно отправился на защиту Родины. Погиб 20 сентября 2023 года. Награжден медалями за участие в боевых действиях в Чечне и орденом Мужества в СВО.

— Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения нашим бойцам, которые отдали свою жизнь, чтобы мы никогда не знали, что такое война. Николая я знал лично. Он встречал нас в зоне СВО, когда мы ездили туда в командировку. Он нас встречал. Алексей Валерьевич – настоящий боец, являлся участником боевых действиях и горячих точек, вел патриотическое воспитание молодежи. Они сделали верный выбор – встать на защиту Родины. Огромное спасибо родителям за воспитание детей. Знайте, что ваши дети – настоящие герои. Вечная им память, - обратился ко всем глава администрации Рустем Газизов.

Фото Эльвиры Рахимовой.