Президент России поздравил Главу Башкирии с Днём защитника Отечества

Также в поздравлении Владимир Владимирович пожелал здоровья и успехов.

Также поздравления с праздником Радию Хабирову были направлены от премьер-министра РФ Михаила Мишустина и полномочного представителя Президента страны в ПФО Игоря Комарова.

Михаил Мишустин подчеркнул в сообщении, что этот праздник объединил всех людей нашей страны, тех, кому дорого прошлое нашей Родины.

Игорь Комаров пожелал всем кто защищал и защищает интересы страны, а это и наши бойцы, и ветераны, и волонтёры, и люди, трудящиеся на оборонных предприятиях, пожелал здоровья и благополучия.

Подробнее с текстом сообщений можно ознакомиться на сайте главы РБ.

Фото: ИА "Башинформ"