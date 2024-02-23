В Башкирии большой табун лошадей блокировал движение автомобилей
Люди, ждавшие в пробке, отнеслись к этому с пониманием и даже с юмором.
Большой табун лошадей, пересекавший автодорогу, на некоторое время приостановил въезд автомашин в село Байгускарово Хайбуллинского района. Люди, ждавшие в пробке, отнеслись к этому с пониманием и даже с юмором.
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