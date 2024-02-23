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23 Февраля , 20:07

Верующие из Стерлитамака и Стерлитамакского района молятся за своих защитников

О встрече с воином в храме  Архангела Михаила рассказали представители Союза православных женщин. 

Верующие из Стерлитамака и Стерлитамакского района молятся за своих защитников
Верующие из Стерлитамака и Стерлитамакского района молятся за своих защитников

К нам   в храм Архангела Михаила с. Рощинский заходил воин СВО, который прибыл в краткосрочный отпуск. Поставил свечи, помолился за своих товарищей, остающихся  на линии боевого соприкосновения  и, конечно, за тех, кто отдал жизни за Отечество.  С радостью и благодарностью  в сердце встречаем наших героев и стараемся  делать  всё,  что зависит от нас.Нужно каждый день  молиться за наших защитников,  каждый день, по возможности, класть за них  земные поклоны. Как сказал наш знаменитый  проповедник  А.Ткачев: "Каждый земной поклон - это пуля мимо русского солдата".

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

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