Верующие из Стерлитамака и Стерлитамакского района молятся за своих защитников

К нам в храм Архангела Михаила с. Рощинский заходил воин СВО, который прибыл в краткосрочный отпуск. Поставил свечи, помолился за своих товарищей, остающихся на линии боевого соприкосновения и, конечно, за тех, кто отдал жизни за Отечество. С радостью и благодарностью в сердце встречаем наших героев и стараемся делать всё, что зависит от нас.Нужно каждый день молиться за наших защитников, каждый день, по возможности, класть за них земные поклоны. Как сказал наш знаменитый проповедник А.Ткачев: "Каждый земной поклон - это пуля мимо русского солдата".

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!