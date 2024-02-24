По результатам опросов, 80 процентов жителей Башкирии будут участвовать в выборах Президента России

Как сообщило ИА «Башинформ», такие данные представили участковые избирательные комиссии по результатам обходов около четверти жителей республики.

Как готовится республика к выборам Президента РФ, обсуждали во время встречи члена ЦИК РФ Евгения Шевченко с общественным штабом по наблюдению за выборами в Башкортостане.

Представитель ЦИК РФ отметил, что республика хорошо готова к предстоящим выборам.

Информированность избирателей Башкирии достигла высокого уровня благодаря проекту «ИнформУИК». В рамках проекта члены избирательных комиссий обходят граждан и дают полную информацию о предстоящих выборах.

В Башкирии предприняты все меры по обеспечению прозрачности выборов, которые будут находиться под общественным контролем. В центре общественного наблюдения в Конгресс-холле будет собираться информация, поступающая с избирательных участков республики.

Фото: Общественная палата РБ