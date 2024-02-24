В Башкирии для эвакуации травмированной любительницы лыж использовался снегоход
Пожилая женщина на горном спуске повредила ногу.
В Башкирии для эвакуации травмированной любительницы лыж использовался снегоход
Спасателям из Кумертау понадобился снегоход, чтобы доставить пострадавшую от места происшествия до автомобиля скорой помощи. Хорошо, что момент падения был замечен другими любителями активного отдыха, которые вызвали спасателей.
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