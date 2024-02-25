В Башкирии 101 год отметила Валентина Георгиевна Потапова
У неё сложилась нелёгкая, но счастливая жизнь.
В Башкирии 101 год отметила Валентина Георгиевна Потапова
Валентина Георгиевна из Баймакского района прекрасно помнит и военные годы и послевоенное восстановление. Она выдержала все выпавшие на её долю испытания и сейчас принимает поздравления от руководства района, родных и близких.
В Башкирии 101 год отметила Валентина Георгиевна Потапова
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