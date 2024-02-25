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25 Февраля , 20:35

В Стерлитамаке ветеранов из «Набата» с Днём защитника Отечества поздравили родители погибших воинов

Дорогим гостям вручены медали организации.

В Стерлитамаке ветеранов из «Набата» с Днём защитника Отечества поздравили родители погибших воинов
В Стерлитамаке ветеранов из «Набата» с Днём защитника Отечества поздравили родители погибших воинов

Ветераны поблагодарили своих гостей, вручили им медали организации (к 25-летию со дня основания) и другие подарки. Встреча продолжилась чаепитием, воспоминаниями о нелёгкой боевой службе. Конечно, помянули погибших.

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