В Стерлитамаке христиане помогают нуждающимся

В феврале исполняется ровно четыре года, как отдел по благотворительности и социальному служению второго благочиния Уфимской и Стерлитамакской епархии организует помощь для нуждающихся. Занимается этим благородным социальным служением Алексей Семенов, помощник благочинного о. Павла, по благословению митрополита Никона.

Представитель Регионального отделения МОО «Союз православных женщин» Башкирии Л.В.Александрова побывала с благотворительной миссией в пункте поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он находится в помещении будущего храма Тихвинской иконы Божией Матери г. Стерлитамака.

Таким непростым делом может заниматься человек, у которого сердце, наполнено любовью ко всем, прежде всего к людям, сломленным житейскими трудностями, а также однажды переступившим дозволенную черту, которых все стараются обходить стороной. Человеческая любовь, даже самая чистая, имеет налет эгоизма. Человек любит за что-то, ожидая чего-то в ответ, по крайней мере, надеясь на это.

«Мое сердце, — говорит Алексей Семенов, — всегда открыто для людей, которые даже не могут сказать спасибо. Христос нам дал заповедь: «Да любите друг друга» и эту любовь стараюсь проявить ко всем, прежде всего к страждущим, и нести им слово Божие. Когда у нас не было помещения, кормили людей на улице, они приходили грязные, страшные, но я усердно молился за них и приучал их тоже молиться, обращаться к Господу. И вот уже второй год, как есть у нас помещение, отопление, вода, стиральная машинка. Можно постирать, помыться, переодеться, привести себя в порядок. Слово Божие меняет людей, и они уже приходят трезвые, некоторые бросили курить, меняются в лучшую сторону».

Алексей уверен, что начать новую жизнь, конечно, нелегко, но с помощью Божией возможно! Благодаря таким неравнодушным людям, как Алексей Семенов, Евангельская заповедь воплощается в жизнь, делая этот мир добрее и светлее, поэтому так часто из его уст слышатся главные слова «Слава Богу за всё!»