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26 Февраля , 14:11

В военном училище открыли бюст Героя России из Башкирии Алмаза Сафина

Бюст герою установили в  Новосибирском высшем военном училище.

В военном училище открыли бюст Героя России из Башкирии Алмаза Сафина
В военном училище открыли бюст Героя России из Башкирии Алмаза Сафина

Церемония открытия прошла 23 февраля. 

Алмаз Сафин — уроженец села Раевский Альшеевского района. В Новосибирске он получил военное образование, там проходил срочную службу и преподавал в родном училище.

Алмаз Сафин стал участником СВО с сентября 2022 года. Зимой 2023  года на Красно-Лиманском направлении парашютно-десантный взвод под его командованием  удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке основного удара противника. 

Алмаз Сафин первым обнаружил выдвижение подразделений противника в направлении позиций взвода, вовремя подал команду бойцам на открытие огня, чем упредил действия врагов. 

Противник не достиг успеха и начал обстрел из минометов позиций десантников. Алмаз Сафин получил тяжёлое осколочное ранение, но продолжал командовать  и вести  огонь. Сам  он из личного оружия уничтожил пять военнослужащих ВСУ.

Старшина Алмаз Сафин посмертно удостоен звания Героя РФ. Бюст герою  установили и у мемориала «Родина-мать» в селе Раевский.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-917-462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 –
военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото:страница главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина во ВКонтакте.

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