В военном училище открыли бюст Героя России из Башкирии Алмаза Сафина

Церемония открытия прошла 23 февраля.

Алмаз Сафин — уроженец села Раевский Альшеевского района. В Новосибирске он получил военное образование, там проходил срочную службу и преподавал в родном училище.

Алмаз Сафин стал участником СВО с сентября 2022 года. Зимой 2023 года на Красно-Лиманском направлении парашютно-десантный взвод под его командованием удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке основного удара противника.

Алмаз Сафин первым обнаружил выдвижение подразделений противника в направлении позиций взвода, вовремя подал команду бойцам на открытие огня, чем упредил действия врагов.

Противник не достиг успеха и начал обстрел из минометов позиций десантников. Алмаз Сафин получил тяжёлое осколочное ранение, но продолжал командовать и вести огонь. Сам он из личного оружия уничтожил пять военнослужащих ВСУ.

Старшина Алмаз Сафин посмертно удостоен звания Героя РФ. Бюст герою установили и у мемориала «Родина-мать» в селе Раевский.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-917-462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 –

военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото:страница главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина во ВКонтакте.