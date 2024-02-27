Глава Башкирии Радий Хабиров оценил решение проблемы с обманутыми дольщиками

"Хочу выразить признательность команде министерства строительства за продуктивную работу по решению сложного вопроса с обманутыми дольщиками. Это было поручение президента, и мы успешно его выполнили. Спасибо за это. Такая результативная работа. В некоторых регионах ситуация очень сложная", - подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики поставил перед ведомством новое задание: начать разрабатывать основы для того, чтобы к 2030 году вводить в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров жилья.

Фото: архив ИА "Башинформ"