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27 Февраля , 13:09

Глава Башкирии Радий Хабиров оценил решение проблемы с обманутыми дольщиками

Ранее было отмечено, что в республике удалось полностью решить вопрос с гражданами, оставшимися без крова из-за нечестных застройщиков. За последние пять лет более 11 тысяч жителей получили возможность вернуть свои жилищные права, было завершено строительство 80 проблемных домов, а свыше 4 тысяч человек получили компенсации на общую сумму более 10 миллиардов рублей.

Глава Башкирии Радий Хабиров оценил решение проблемы с обманутыми дольщиками
Глава Башкирии Радий Хабиров оценил решение проблемы с обманутыми дольщиками

"Хочу выразить признательность команде министерства строительства за продуктивную работу по решению сложного вопроса с обманутыми дольщиками. Это было поручение президента, и мы успешно его выполнили. Спасибо за это. Такая результативная работа. В некоторых регионах ситуация очень сложная", - подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики поставил перед ведомством новое задание: начать разрабатывать основы для того, чтобы к 2030 году вводить в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров жилья.

Фото: архив ИА "Башинформ" 

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