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27 Февраля , 11:56

В Башкирии финансовый эксперт рассказала 8 признаков, как распознать мошенника

Директор департамента финансовой грамотности Финцентра РБ Гульназ Абузарова перечислила восемь признаков, по которым можно узнать мошенника.

В Башкирии финансовый эксперт рассказала 8 признаков, как распознать мошенника
В Башкирии финансовый эксперт рассказала 8 признаков, как распознать мошенника

Итак:

1. Они  всегда стараются вызвать  сильные эмоции.

2. Задача мошенников — получить  деньги, поэтому разговор всегда будет об этом. 

3. Мошенники всегда торопят и говорят примерно следующее: «сейчас или будет поздно».

4. Чаще всего аферисты представляются сотрудниками Центробанка или Банка России, чтобы вызвать уважение.

5. Мошенники  очень часто представляются следователями полиции, прокуратуры, следственного комитета и т. д.

6. Всегда требуют  сообщить данные карты или код из смс. 

7. Преступники зачастую представляются  брокерами, советниками по инвестициям и обещают небывало высокий доход при минимуме вложений.

8. Также они всегда призывают к каким-либо действиям:  сообщить смс-код, перейти по ссылке,  снять деньги, в то время как сотрудники банка звонят только с целью оповестить.

Фото: Валерия Любина, ИА "Башинформ".

Подробнее об этом читайте в источнике: ИА "Башинформ"

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