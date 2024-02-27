В Башкирии финансовый эксперт рассказала 8 признаков, как распознать мошенника

Итак:
1. Они всегда стараются вызвать сильные эмоции.
2. Задача мошенников — получить деньги, поэтому разговор всегда будет об этом.
3. Мошенники всегда торопят и говорят примерно следующее: «сейчас или будет поздно».
4. Чаще всего аферисты представляются сотрудниками Центробанка или Банка России, чтобы вызвать уважение.
5. Мошенники очень часто представляются следователями полиции, прокуратуры, следственного комитета и т. д.
6. Всегда требуют сообщить данные карты или код из смс.
7. Преступники зачастую представляются брокерами, советниками по инвестициям и обещают небывало высокий доход при минимуме вложений.
8. Также они всегда призывают к каким-либо действиям: сообщить смс-код, перейти по ссылке, снять деньги, в то время как сотрудники банка звонят только с целью оповестить.
Фото: Валерия Любина, ИА "Башинформ".
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