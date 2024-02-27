В Башкирии утверждены границы использования территорий культурных объектов регионального значения

Еще одним новым объектом является "Банк городской общественный", построенный по адресу: улица Карла Маркса, 100, в городе Стерлитамаке между 1913 и 1914 годами. Этим зданием ранее заведовал банк, ювелирный магазин купца Лебедькова и магазин швейных машин "Зингер". Оно было возводимо одновременно с Земской Управой и составляет цельный архитектурный комплекс.

По заявлению представителей Башкирского центра культурного наследия, установленный режим использования территории предписывает запрет на строительство новых капитальных сооружений, осуществление земляных или мелиоративных работ, применение технологий, создающих динамическое воздействие на объект, установку киосков или павильонов, загрязнение и разрушение объекта или его частей. С другой стороны, режим не запрещает проведение работ по сохранению объекта, включая обеспечение его функционирования, озеленение территории, а также ремонт и реконструкцию дорог, не ущемляющих целостность объекта.

Подтвержденные характеристики от Башкирского центра культурного наследия будут способствовать сохранению архитектурных памятников и их окружающей территории.

Источник: пресс-служба Башкультнаследия