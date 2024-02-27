В Стерлитамаке состоялось 46-е заседание Совета городского округа 5-го созыва

Максим Забелин от имени Главы республики Радия Хабирова поблагодарил участников заседания, горожан за добросовестный труд и отметил, что для стабильного развития республики делается очень многое. Максим Васильевич рассказал о первостепенных задачах, которые были исполнены республикой в этом году. Это и помощь нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции и их семьям, и реализация значимых программ и проектов, таких как «Башкирское долголетие. Т уризм», и стимулирующие выплаты для медработников, и гранты Главы республики для педагогов и т.д.

Об итогах социально – экономического развития Стерлитамака и планах на 2024 год рассказал глава администрации Рустем Газизов.

Как отметил Рустем Фаритович, 2023 год прошел под знаком поддержки спецоперации. Эта поддержка была всесторонней. Отправка 10 больших гуманитарных конвоев, работа Центра поддержки участников СВО и их семей. Глава администрации города поблагодарил за помощь ветеранские организации, волонтёров, предприятия города и всех неравнодушных горожан за помощь.

Участники заседания аплодисментами встретили наших бойцов, сегодня находящихся в зале.

- Мы верим в вас и гордимся вами, - сказал Рустем Фаритович.

По словам Рустема Газизова, в 2023 году Стерлитамак продемонстрировал стабильный рост экономики.

В республиканском рейтинге муниципалитетов наш город занял 1-е место в номинации «Устойчивое экономическое развитие».

Стерлитамак сохраняет статус промышленного центра. Прибыль предприятий показывает стабильный рост. Многие из них реализуют крупные инвестиционные проекты, модернизируют производства, работают на оборонную промышленность, активно сотрудничают со странами БРИКС и Турцией, экспорт продукции увеличился на 8 проц. по сравнению с прошлыми годами. Но острой проблемой всех предприятий остается дефицит кадров.

Также Рустем Фаритович подробно рассказал о работе ассоциации предпринимателей, НКО, участии города в реализации проектов в рамках федеральных и республиканских программ, строительстве и вводе жилья, ремонте школ, благоустройстве общественных территорий, ремонте и строительстве дорог, обновлении троллейбусного парка и коммунальной техники, расширении территориальных границ города и многом другом.

Также много планов на 2024 год. Речь идёт о капитальном ремонте семи школ, спортзала школы №7, открытии детской поликлиники по ул. Советской, реконструкции Бельского моста, строительстве школы на 1200 мест и т. д.

В завершении мероприятия активным горожанам за достижения были вручены награды.

Фото: Сергея Крамскова