В Башкирии почти 90% жителей примут участие в выборах Президента

До седьмого марта активные члены избирательных комиссий планомерно посещают жилые дома и квартиры, рассказывая людям о предстоящих выборах на пост Президента. В данный момент уже пройдено более шестидесяти двух процентов домовладений.

Напомним, выборы Президента России запланированы на 15-17 марта. Избирательные участки будут трудиться с 8 утра и до 20 часов вечера.

Для тех граждан, кто в это время будет пребывать в отпуске или в командировке, есть возмодность проголосвать на любом участке страны. Для этого им необходимо оставить заранее заявку до 11 марта в территориальной или участковой избирательной комиссии с паспортом, либо в МФЦ и Госуслугах.

Фото: ЦИК Башкирии.