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28 Февраля , 15:21

В Башкирии почти 90% жителей примут участие в выборах Президента

Почти 90% населения готовятся активно принять участие в предстоящих выборах в марте этого года, как сообщает ЦИК Республики Башкортостан, ссылаясь на данные статистического исследования от «ИнформУИК». 13% из них предпочли бы голосовать в удобном для себя месте - дома. Это показывает высокий уровень заинтересованности людей в политической жизни и готовность принимать активное участие в процессе принятия решений.

В Башкирии почти 90% жителей примут участие в выборах Президента
В Башкирии почти 90% жителей примут участие в выборах Президента

До седьмого марта активные члены избирательных комиссий планомерно посещают жилые дома и квартиры, рассказывая людям о предстоящих выборах на пост Президента. В данный момент уже пройдено более шестидесяти двух процентов домовладений.

Напомним, выборы Президента России запланированы на 15-17 марта. Избирательные участки будут трудиться с 8 утра и до 20 часов вечера.

Для тех граждан, кто в это время будет пребывать в отпуске или в командировке, есть возмодность проголосвать на любом участке страны. Для этого им необходимо оставить заранее заявку до 11 марта в территориальной или участковой избирательной комиссии с паспортом, либо в МФЦ и Госуслугах.

Фото: ЦИК Башкирии. 

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