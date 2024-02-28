В Башкирии раскрыт факт незаконного отстрела косуль
Пара туш животных обнаружена в автомобиле, остановленном работниками ГАИ.
В Башкирии раскрыт факт незаконного отстрела косуль
Стражи порядка в Давлекановском районе остановили отечественный легковой автомобиль, досматривая багажник, они увидели пару туш животных и их внутренности. Каких-либо документов на право добычи у подозреваемых не было. Идёт следствие.
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