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28 Февраля , 20:35

В Башкирии раскрыт факт незаконного отстрела косуль

Пара туш животных обнаружена в автомобиле, остановленном работниками ГАИ.

В Башкирии раскрыт факт незаконного отстрела косуль
В Башкирии раскрыт факт незаконного отстрела косуль

Стражи порядка в Давлекановском районе остановили отечественный легковой автомобиль,  досматривая багажник, они увидели пару туш животных и их внутренности.  Каких-либо документов на право добычи у подозреваемых не было. Идёт следствие.

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