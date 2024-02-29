Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал послание Президента РФ Федеральному собранию

Радий Фаритович подчеркнул, что «вопреки всему, страна развивается". Отметил высокую значимость новых национальных проектов, которые направлены на улучшение жизни людей.

Отдельно отметил руководитель региона своевременность программ модернизации здравоохранения, школ, вузов. Очень важным Глава Башкортостана считает увеличение мер по поддержке промышленности. Задача регионов, как считает Р. Хабиров, использовать указанные программы.

Комментарий завершается заверением, что представители от республики, присутствовавшие при послании Федеральному собранию, возвращаются домой с отличным настроением.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".