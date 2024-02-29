Владимир Путин поручил создать программу по вопросам сохранения объектов культнаследия

Владимир Путин отметил, что старинные здания, усадьбы и храмы – это воплощение нашей национальной идентичности и неразрывной связи поколений.

Президент России, Владимир Путин, выдвинул инициативу создания долгосрочной программы для поддержки и охраны ценностей национального культурного наследия. Эта программа задумана на протяжении двадцати лет, чтобы эффективно обеспечить сохранение объектов и достояний, являющихся неотъемлемой частью российской истории и культуры.

- Такие механизмы отработаем в текущем году в пилотном проекте Института развития Дом РФ, в нем примут участие пять регионов», — сказал он.

Так, к 2030 году планируется реконструировать более 1000 культурного объектов исторического наследия.