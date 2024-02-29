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29 Февраля , 16:22

Владимир Путин поручил создать программу по вопросам сохранения объектов культнаследия

В своем выступлении перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин обратился к правительству, парламентариям и профильным комиссиям Госсовета с призывом провести анализ нормативной базы, регулирующей охрану и использование объектов культурного наследия. Президент отметил необходимость устранения избыточных и противоречивых требований, которые становятся причиной разрушения памятников и мешают оперативному принятию мер по их спасению.

Владимир Путин отметил, что старинные здания, усадьбы и храмы – это воплощение нашей национальной идентичности и неразрывной связи поколений.

Президент России, Владимир Путин, выдвинул инициативу создания долгосрочной программы для поддержки и охраны ценностей национального культурного наследия. Эта программа задумана на протяжении двадцати лет, чтобы эффективно обеспечить сохранение объектов и достояний, являющихся неотъемлемой частью российской истории и культуры.

- Такие механизмы отработаем в текущем году в пилотном проекте Института развития Дом РФ, в нем примут участие пять регионов», — сказал он.

Так, к 2030 году планируется реконструировать более 1000 культурного объектов исторического наследия.

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