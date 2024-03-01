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1 Марта , 16:55

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ключевом показателе прозрачности государственной власти

Сегодня в Уфе прошло заседание Совета ПФО, где важным темой обсуждалось повышение доверия к органам власти и местному самоуправлению в регионах округа. Деятельность руководителей регионов частично оценивается именно по этому фактору.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ключевом показателе прозрачности государственной власти
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ключевом показателе прозрачности государственной власти

«Это также важный показатель социального благополучия. Только имея поддержку и доверие общества, мы можем успешно справляться с трудностями и решать ответственные задачи. Прозрачность власти является неотъемлемым условием доверия. Людям необходимо ясно видеть, как работает власть, цели и назначение ее действий и расходов. В Башкортостане мы проводим заседания Правительства в прямом эфире, онлайн, чтобы обсудить важные проблемы, касающиеся жизни наших граждан. Мы уже несколько лет проводим брифинги наших муниципальных администраций», - рассказал Глава Башкортостана. Он также отметил практики Ульяновской области, где были созданы «горячие линии» для участия государственных и муниципальных органов в ключевых вопросах, а также портал в Кировской области, где люди могут оценивать работу властей. Также в Нижегородской области и Пермском крае пользуются популярностью прямые эфиры, где участвуют руководители органов власти, предприятий и организаций.

Все эти примеры свидетельствуют об открытости государственной власти и стремлении к установлению доверительных отношений с народом.

Фото: Олег Яровиков 

Источник: ИА "Башинформ" 

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