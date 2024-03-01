Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ключевом показателе прозрачности государственной власти

«Это также важный показатель социального благополучия. Только имея поддержку и доверие общества, мы можем успешно справляться с трудностями и решать ответственные задачи. Прозрачность власти является неотъемлемым условием доверия. Людям необходимо ясно видеть, как работает власть, цели и назначение ее действий и расходов. В Башкортостане мы проводим заседания Правительства в прямом эфире, онлайн, чтобы обсудить важные проблемы, касающиеся жизни наших граждан. Мы уже несколько лет проводим брифинги наших муниципальных администраций», - рассказал Глава Башкортостана. Он также отметил практики Ульяновской области, где были созданы «горячие линии» для участия государственных и муниципальных органов в ключевых вопросах, а также портал в Кировской области, где люди могут оценивать работу властей. Также в Нижегородской области и Пермском крае пользуются популярностью прямые эфиры, где участвуют руководители органов власти, предприятий и организаций.

Все эти примеры свидетельствуют об открытости государственной власти и стремлении к установлению доверительных отношений с народом.

Фото: Олег Яровиков

Источник: ИА "Башинформ"