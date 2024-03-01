Нигериец, живущий Башкирии, с нетерпением ждёт выборов

Восемь лет назад Олалекан Самуэль Акинйеми приехал в Уфу, чтобы получить профессию врача. Да так и остался, потому что очень понравилась ему столица Башкирии. Сейчас он работает онкологом в клинике БГМУ. По словам Самуэля, его многое здесь восхищает, но никак не может привыкнуть к нашим зимним холодам.

Мужчина имеет российское гражданство, что и дает ему право голосования.

В интервью RT, он признался, что в Нигерии выборы проходят буднично, а вот в Росии ему хочется насладиться этой атмосферой.

Как сообщает ЦИК Республики Башкортостан, ссылаясь на данные статистики «ИнформУИК», 89 проц. людей планируют участвовать в голосовании.

фото: пресс-службы БГМУ