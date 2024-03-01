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1 Марта , 09:23

Политологи и общественники Башкирии прокомментировали Послание Владимира Путина

По мнению кандидата социологических наук, доцента кафедры региональной экономики и управления УГНТУ Елены Шевалдиной, нацпроект «Семья» даст мотивацию многим семьям задуматься о рождении детей и убедиться в том, что семья является надежной ценностью.

Политологи и общественники Башкирии прокомментировали послание Владимира Путина
Политологи и общественники Башкирии прокомментировали послание Владимира Путина

Военный инспектор Центрального военного округа Тимофей Азаров отметил достойное сопоставление бойцов СВО с элитой.

Кандидат политических наук, доцент Уфимского университета науки и технологий Кирилл Фадеев подчеркнул, что Владимир Путин дал понять Западу, что наше общество отличается силой и сплоченностью. Он также отметил, что несмотря на санкции, экономический потенциал России продолжает расти.

О программе «Земский работник культуры» упомянула министр культуры Амина Шафикова. Она поделилась, что благодаря таким проектам, для молодых кадров появится много возможностей и достойных условий труда.

Комментарии от других политологов и общественников здесь

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