Военный инспектор Центрального военного округа Тимофей Азаров отметил достойное сопоставление бойцов СВО с элитой.

Кандидат политических наук, доцент Уфимского университета науки и технологий Кирилл Фадеев подчеркнул, что Владимир Путин дал понять Западу, что наше общество отличается силой и сплоченностью. Он также отметил, что несмотря на санкции, экономический потенциал России продолжает расти.

О программе «Земский работник культуры» упомянула министр культуры Амина Шафикова. Она поделилась, что благодаря таким проектам, для молодых кадров появится много возможностей и достойных условий труда.

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