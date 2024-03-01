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1 Марта , 14:10

В Башкирии стартовал первый конкурс грантов для социально ориентированных НКО

Начался приём  заявок на первый конкурс грантов Главы РБ для некоммерческих неправительственных организаций региона.

В Башкирии стартовал первый конкурс грантов для социально ориентированных НКО
В Башкирии стартовал первый конкурс грантов для социально ориентированных НКО

Максимальная сумма, которую могут выделить на один проект - три миллиона рублей. Общий бюджет конкурса  -  155,3 миллиона  рублей. Подать заявку на участие и ознакомиться подробно с условиями можно здесь: https://грантыглавы102.рф 

Кроме того, желающим принять участие будет полезно зайти в социальные сети  Фонда грантов Главы РБ. Там вы также найдёте информацию о том, как подать заявку. 

На фото - один из проектов, который, благодаря грантовой поддержке уже реализовали в прошлом.

Заявки на конкурс будут принимать до 1 апреля.

Фото: страница "Вконтакте" Главы РБ Радия Хабирова.

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