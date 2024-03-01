В Башкирии стартовал первый конкурс грантов для социально ориентированных НКО

Максимальная сумма, которую могут выделить на один проект - три миллиона рублей. Общий бюджет конкурса - 155,3 миллиона рублей. Подать заявку на участие и ознакомиться подробно с условиями можно здесь: https://грантыглавы102.рф

Кроме того, желающим принять участие будет полезно зайти в социальные сети Фонда грантов Главы РБ. Там вы также найдёте информацию о том, как подать заявку.

На фото - один из проектов, который, благодаря грантовой поддержке уже реализовали в прошлом.

Заявки на конкурс будут принимать до 1 апреля.

Фото: страница "Вконтакте" Главы РБ Радия Хабирова.