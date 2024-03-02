-7 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
2 Марта , 11:29

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил увеличить количество грантов для СНТ

Напомним, в настоящее время объём гранта составляет 500 тысяч рублей.

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил увеличить количество грантов для СНТ
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил увеличить количество грантов для СНТ

В эти дни в столице Башкирии проходит  третий всероссийский форум «СМАРТ-садовод».

В ходе мероприятия руководитель региона вручил 10 сертификатов по 500 тысяч рублей председателям лучших садовых товариществ региона. Такие гранты Р. Ф. Хабиров учредил в прошлом году, а на следующий предложил увеличить их количество  до 20.

В своём выступлении на форуме Глава республики отметил, что в Башкирии создана необходимая нормативная база и выделены основные направления государственной поддержки садовых товариществ.

«За два года мы выделили на эти цели 366 миллионов рублей. Поддержали почти 300 СНТ.  В этом году направим сюда ещё 225 миллионов рублей», - подчеркнул Радий Хабиров.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru