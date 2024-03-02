Глава Башкирии Радий Хабиров предложил увеличить количество грантов для СНТ

В эти дни в столице Башкирии проходит третий всероссийский форум «СМАРТ-садовод».

В ходе мероприятия руководитель региона вручил 10 сертификатов по 500 тысяч рублей председателям лучших садовых товариществ региона. Такие гранты Р. Ф. Хабиров учредил в прошлом году, а на следующий предложил увеличить их количество до 20.

В своём выступлении на форуме Глава республики отметил, что в Башкирии создана необходимая нормативная база и выделены основные направления государственной поддержки садовых товариществ.

«За два года мы выделили на эти цели 366 миллионов рублей. Поддержали почти 300 СНТ. В этом году направим сюда ещё 225 миллионов рублей», - подчеркнул Радий Хабиров.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".