В Стерлитамаке обнаружили украденные у жителя Башкирии ордена отца — ветерана войны

Награды принадлежали его отцу - ветерану Великой Отечественной войны.

Пострадавший хранил раритетные вещи в садовом домике, который подвергся ограблению. Подозреваемый в преступлении уже задержан, он успел продать часть орденов антиквару в Стерлитамаке.

49-летний рецидивист признался, что он в садовых домах искал алкогольные напитки, и, неожиданно найдя награды, понял, что за них можно получить значительную сумму.

Злоумышленник вновь стал фигурантом уголовного дела о краже, сообщили в МВД по РБ.

Фото: МВД по РБ.