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2 Марта , 14:59

В Стерлитамаке обнаружили украденные у жителя Башкирии ордена отца — ветерана войны

28 орденов украли у жителя Салавата.

В Стерлитамаке обнаружили украденные у жителя Башкирии ордена отца — ветерана войны
В Стерлитамаке обнаружили украденные у жителя Башкирии ордена отца — ветерана войны

Награды принадлежали его отцу - ветерану Великой Отечественной войны.

Пострадавший  хранил раритетные вещи в садовом домике, который подвергся ограблению. Подозреваемый в преступлении уже задержан, он  успел продать часть орденов антиквару в Стерлитамаке.

49-летний рецидивист признался, что он в садовых домах  искал алкогольные напитки, и, неожиданно найдя награды, понял, что за них можно получить значительную сумму.

Злоумышленник вновь стал фигурантом уголовного дела о краже, сообщили в МВД по РБ.

Фото: МВД по РБ.

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