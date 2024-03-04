-4 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В Стерлитамаке 4 марта отключили отопление на некоторых улицах
Все новости
Новости
4 Марта , 11:38

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти 5-летнего ребенка в бассейне

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) возбуждено в Абзелиловском районе Башкирии по факту смерти малолетнего ребенка.

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти 5-летнего ребенка в бассейне
В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти 5-летнего ребенка в бассейне

По версии следствия, 2 марта текущего  года 5-летний мальчик утонул в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аскарово. Известно, что мальчик находился в бассейне с матерью и тремя детьми старшего возраста.

К настоящему моменту проведен осмотр места ЧП, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и работники физкультурно-оздоровительного комплекса.  При  расследовании действиям матери ребенка, а также лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории комплекса, будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по РБ.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Ксения Калинина, ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru