В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти 5-летнего ребенка в бассейне

По версии следствия, 2 марта текущего года 5-летний мальчик утонул в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аскарово. Известно, что мальчик находился в бассейне с матерью и тремя детьми старшего возраста.

К настоящему моменту проведен осмотр места ЧП, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и работники физкультурно-оздоровительного комплекса. При расследовании действиям матери ребенка, а также лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории комплекса, будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по РБ.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Ксения Калинина, ИА "Башинформ".