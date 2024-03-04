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4 Марта , 12:42

В Стерлитамаке капитально отремонтируют 47 многоквартирных домов

В программу капитального ремонта многоквартирных домов в Стерлитамаке включено 1233 здания. С 2014 по 2023 годы успешно отремонтировали и привели в порядок 712 домов, что составляет 60% от общего числа включенных в программу. Основным финансированием проведения капремонта являются средства, собранные собственниками.

В Стерлитамаке капитально отремонтируют 47 многоквартирных домов
В Стерлитамаке капитально отремонтируют 47 многоквартирных домов

«С момента запуска программы мы заботимся о справедливом и эффективном сборе средств, и на текущий момент собираемость достигает 97%, задолженность составляет 122 миллиона рублей. В прошлом году уровень сбора в Стерлитамаке был еще выше и составил 104%, что привело к собранной сумме в 492 миллиона рублей по сравнению с начисленными 472 миллионами рублей», — отметили представители министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

Источник:  пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии

Фото: Валерий Шахов

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