В Стерлитамаке капитально отремонтируют 47 многоквартирных домов

«С момента запуска программы мы заботимся о справедливом и эффективном сборе средств, и на текущий момент собираемость достигает 97%, задолженность составляет 122 миллиона рублей. В прошлом году уровень сбора в Стерлитамаке был еще выше и составил 104%, что привело к собранной сумме в 492 миллиона рублей по сравнению с начисленными 472 миллионами рублей», — отметили представители министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

Источник: пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии

Фото: Валерий Шахов