Алёна Ткачёва из Стерлитамака стала гидом Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи

Его гидами стали пять представительниц Башкирии. Среди них - 36-летняя жительница Стерлитамака Алёна Ткачева. Алёна работала гидом на важных мероприятиях и раньше. Например, она была экскурсоводом Международной выставки-форума «Россия».

А раньше была гидом в таких странах, как Греция, Кипр, Австрия и Таиланд, пару лет проработала на Красной поляне.

«Проводить экскурсии участникам и передавать им ценные смыслы — это моя миссия, ради которой я сюда и приехала", - говорит Алёна.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:pravitelstvorb.ru