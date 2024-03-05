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5 Марта , 10:44

Алёна Ткачёва из Стерлитамака стала гидом Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи

Напомним, фестиваль проходит с 1 по 7 марта. 

Алёна Ткачёва из Стерлитамака стала гидом Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи
Алёна Ткачёва из Стерлитамака стала гидом Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи

Его гидами стали пять представительниц Башкирии. Среди них - 36-летняя жительница Стерлитамака Алёна Ткачева. Алёна работала гидом на важных мероприятиях и раньше. Например, она была экскурсоводом Международной выставки-форума «Россия».

А раньше была гидом в таких странах, как Греция, Кипр, Австрия и Таиланд, пару лет проработала на Красной поляне. 

«Проводить экскурсии участникам и передавать им ценные смыслы — это моя миссия, ради которой я сюда и приехала", - говорит  Алёна.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:pravitelstvorb.ru

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