Документалисты ищут спортсменов из Башкирии для участия в съемках нового фильма

Так, например, Михей и Виктор Сидоровы родились с детским церебральным параличом, что не помешало им стать выдающимися спортсменами, которые были включены в республиканскую программу «Здоровое поколение - сильный регион». Сейчас они имеют звание мастеров спорта.

Вдохновляющие истории необходимо присылать на e-mail [email protected] с наименованием субъекта страны, названием и контактами для связи. Прием заявок будет осуществляться до 20 марта включительно.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков