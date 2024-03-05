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5 Марта , 12:22

Документалисты ищут спортсменов из Башкирии для участия в съемках нового фильма

Фильм «Непридуманные истории» будет посвящен историям спортсменов с необычными судьбами и уникальными жизненными путями, а также их тренерам.   Особое внимание будет уделено рассказам о детях и молодежи, которые пережили непростые испытания и достигли впечатляющих результатов. Представители Министерства спорта Республики Башкортостан отметили, что в регионе много таких героев. Одиними из претендентов являются братья-близнецы Михей и Виктор Сидоровы - чемпионы Российской Федерации среди взрослых по теннису на колясках в парном разряде и золотые медалисты международных игр БРИКС в Южной Африке.

Документалисты ищут спортсменов из Башкирии для участия в съемках нового фильма
Документалисты ищут спортсменов из Башкирии для участия в съемках нового фильма

Так, например, Михей и Виктор Сидоровы родились с детским церебральным параличом, что не помешало им стать выдающимися спортсменами, которые были включены в республиканскую программу «Здоровое поколение - сильный регион». Сейчас они имеют звание мастеров спорта. 

Вдохновляющие истории необходимо присылать на e-mail [email protected] с наименованием субъекта страны, названием и контактами для связи.  Прием заявок будет осуществляться до 20 марта включительно.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков

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