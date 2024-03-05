В Башкирии молодой человек зарезал отца и оторвал себе уши

Молодой человек воспитывался в порядочной семье. Но в какой-то момент стал употреблять наркотики. Чтобы найти на них деньги, стал воровать. Родители всячески пытались наставить его на путь истинный. А отказ отца отпустить сына погулять привёл к трагедии. Молодой человек кухонным ножом нанес отцу 35 ножевых ранений.

В следственном изоляторе в приступе паники житель Стерлитамака, просунув голову между решеток, лишился ушей.

Пока дело находится в суде. Возможно, стерлитамаковца вместо тюрьмы отправят на принудительное лечение.

Фото: ТГ - канал "Честно говоря".