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5 Марта , 16:01

В Башкирии молодой человек зарезал отца и оторвал себе уши

По информации телеграм-канала «Честно говоря», преступление 23-летний стерлитамаковец совершил, находясь под воздействием наркотиков.  

В Башкирии молодой человек зарезал отца и оторвал себе уши
В Башкирии молодой человек зарезал отца и оторвал себе уши

Молодой человек воспитывался в порядочной семье. Но в какой-то момент стал употреблять наркотики. Чтобы найти на них деньги, стал воровать. Родители всячески пытались наставить его на путь истинный. А отказ отца отпустить сына погулять привёл к трагедии. Молодой человек кухонным  ножом нанес отцу 35 ножевых ранений.

В следственном изоляторе в приступе паники житель Стерлитамака, просунув голову между решеток, лишился ушей.

Пока дело находится в суде. Возможно, стерлитамаковца вместо тюрьмы отправят на принудительное лечение.

Фото: ТГ - канал "Честно говоря".

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