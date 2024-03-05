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5 Марта , 14:04

В Башкирии отец-тиран избивал дочь за плохие оценки

13-летнюю дочь истязал отец за плохие отметки в школе .

В Башкирии отец-тиран избивал дочь за плохие оценки
В Башкирии отец-тиран избивал дочь за плохие оценки

События происходили в Дуванском районе. 

Салаватский межрайонный суд вынес ему приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, в период с июля 2022 по апрель 2023 года подсудимый неоднократно избивал свою дочь за оценки в школе, плохо сделанное домашнее задание, недостаточную вовлеченность в тренировочный процесс. Он наносил удары по различным частям тела, в том числе посторонними предметами. В результате на теле девочки постоянно образовывались ссадины и кровоподтеки.

Подсудимый не признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 3-х лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: ИА "Башинформ".

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