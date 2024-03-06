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6 Марта , 15:30

В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами

 Урок мужества – это рассказы о боевых действиях с демонстрацией оружия  и экипировки.

В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами

Ветераны боевых действий из «Набата» встретились со студентами   колледжа физической культуры, управления и сервиса. Они провели урок мужества, рассказав  о боевых действиях с демонстрацией оружия  и экипировки.

В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
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