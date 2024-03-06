В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
Урок мужества – это рассказы о боевых действиях с демонстрацией оружия и экипировки.
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
Ветераны боевых действий из «Набата» встретились со студентами колледжа физической культуры, управления и сервиса. Они провели урок мужества, рассказав о боевых действиях с демонстрацией оружия и экипировки.
В Стерлитамаке ветераны из «Набата» встретились со студентами
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