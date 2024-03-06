Жительница Башкирии передала в зону СВО 1200 беляшей и пирожных
Как сообщили в правительстве республики, Зинифа Умурбаева из Нефтекамска решила порадовать домашней выпечкой наших бойцов, и организовала передачу вак-беляшей и пирожных в зону проведения спецоперации.
Жительница Башкирии передала в зону СВО 1200 беляшей и пирожных
Как отметила женщина, что это лишь малая часть, что можно сделать для наших ребят и пожелала им вернуться как можно быстрее к своим близким живыми и здоровыми.
Фото: Правительство РБ
Жительница Башкирии передала в зону СВО 1200 беляшей и пирожных
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