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6 Марта , 14:56

Жительница Башкирии передала в зону СВО 1200 беляшей и пирожных

Как сообщили в правительстве республики, Зинифа Умурбаева из Нефтекамска решила порадовать домашней выпечкой наших бойцов, и организовала передачу вак-беляшей и пирожных в зону проведения спецоперации.

Жительница Башкирии передала в зону СВО 1200 беляшей и пирожных
Жительница Башкирии передала в зону СВО 1200 беляшей и пирожных

Как  отметила женщина, что это лишь малая часть, что можно сделать для наших ребят и пожелала им вернуться как можно быстрее к своим близким живыми и здоровыми.

Фото: Правительство РБ

Жительница Башкирии передала в зону СВО 1200 беляшей и пирожных
Жительница Башкирии передала в зону СВО 1200 беляшей и пирожных
Жительница Башкирии передала в зону СВО 1200 беляшей и пирожных
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