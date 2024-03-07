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7 Марта , 18:57

Письмо, написанное школьницей из Башкирии, очень поддержало воина спецоперации

Он приехал с фронта в краткосрочный отпуск и нашёл автора.

Письмо, написанное школьницей из Башкирии, очень поддержало воина спецоперации
Письмо, написанное школьницей из Башкирии, очень поддержало воина спецоперации

Его  позывной "Леший". Он приехал с фронта в краткосрочный отпуск в Стерлибашевский район и посетил школу села Елимбетово, где учится Разалия Кумушбаева, письмо которой попало к нему.  Эта история рассказана в газете «Стерлибашевские родники».

"Леший" – доброволец. Письмо девочки он нашёл в подаренном ему земляками-волонтёрами  тактическом рюкзаке. Её пожелания скорейшего возвращения с победой очень тронули воина. Из его рассказа школьники узнали, что такие послания идут на фронт со всей России, помогая выдержать все испытания и укрепляя дух.  

   Информацию по контрактной службе общедоступна. Действует  единый справочный номер 117. (347) 218-19-19 или 122 – номера Ситуационного центра. Также  вся информация  есть в любом офисе МФЦ «Мои документы».

Снимок администрации Стерлибашевского района

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