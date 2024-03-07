-10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
7 Марта , 10:56

В страшном ДТП на границе Башкирии погибла почти вся многодетная семья

Четыре жизни унесла авария, которая произошла в Челябинской области недалеко от границы с Башкирией. 

В страшном ДТП на границе Башкирии погибла почти вся многодетная семья
В страшном ДТП на границе Башкирии погибла почти вся многодетная семья

Как сообщило информационное агентство "Башинформ" со ссылкой на ГИБДД по Челябинской области, 20-летний водитель иномарки на крутом повороте пытался совершить обгон, не имея полного обзора.

Иномарка столкнулась с отечественным автомобилем, который двигался  во встречном направлении по своей полосе.

На месте трагедии  погибла почти вся семья из «ВАЗ-21102»: 42-летний мужчина, его супруга, 7-летняя дочь и трехмесячный сын. Выжил 4-летний сын,  его состояние сразу после аварии оценивалось как очень тяжёлое. 

Фото: ГИБДД по Челябинской области.

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru