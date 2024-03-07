В страшном ДТП на границе Башкирии погибла почти вся многодетная семья

Как сообщило информационное агентство "Башинформ" со ссылкой на ГИБДД по Челябинской области, 20-летний водитель иномарки на крутом повороте пытался совершить обгон, не имея полного обзора.

Иномарка столкнулась с отечественным автомобилем, который двигался во встречном направлении по своей полосе.

На месте трагедии погибла почти вся семья из «ВАЗ-21102»: 42-летний мужчина, его супруга, 7-летняя дочь и трехмесячный сын. Выжил 4-летний сын, его состояние сразу после аварии оценивалось как очень тяжёлое.

Фото: ГИБДД по Челябинской области.