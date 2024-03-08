Женщины из Стерлитамака участвовали в уфимском забеге, посвященном 8 марта и юбилею столицы республики
Собрались более ста представительниц прекрасного пола.
Женщины из Стерлитамака участвовали в уфимском забеге, посвященном 8 марта и юбилею столицы республики
Местом действия стал парк «Кашкадан», собравший более ста представительниц прекрасного пола из Башкирии и Челябинской области. Женщины преодолели дистанцию в 3 километра 600 метров. Об этом сообщает ИА "Башинформ".
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».