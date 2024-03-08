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8 Марта , 22:24

Женщины из Стерлитамака участвовали в уфимском забеге, посвященном 8 марта и юбилею столицы республики

Собрались более ста представительниц прекрасного пола.

Женщины из Стерлитамака участвовали в уфимском забеге, посвященном 8 марта и юбилею столицы республики
Женщины из Стерлитамака участвовали в уфимском забеге, посвященном 8 марта и юбилею столицы республики

Местом действия стал парк «Кашкадан», собравший более ста представительниц прекрасного пола из Башкирии и Челябинской области. Женщины преодолели дистанцию в 3 километра 600 метров. Об этом сообщает ИА "Башинформ".

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