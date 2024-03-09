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9 Марта , 11:42

В 2023 году в Башкирии было выдано более 16 тысяч квартир в рамках программы «Семейная ипотека»

Общая сумма выданных кредитов составила 70,5 миллиарда рублей. Таким образом, Башкортостан занимает восьмое место по объему выдачи и второе место в Приволжском федеральном округе. Эту информацию передает Нацбанк Башкирии.

В 2023 году в Башкирии было выдано более 16 тысяч квартир в рамках программы «Семейная ипотека»
В 2023 году в Башкирии было выдано более 16 тысяч квартир в рамках программы «Семейная ипотека»

«Семейная ипотека» стартовала в 2019 году и за это время получили субсидии 26 690 многодетных семей на сумму 11,9 миллиарда рублей. Таким образом, республика занимает третье место в России и первое место в Приволжском федеральном округе по этому показателю. Программа будет действовать до июля 2024 года.

Необходимо отметить, что президент России Владимир Путин выразил особую поддержку семьям в области жилищных условий в своем послании Федеральному Собранию. Он предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года, сохраняя основные условия. Особое внимание будет уделено семьям с детьми до шести лет, для которых льготная процентная ставка кредита останется на уровне шести процентов.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Валерий Шахов 

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