Сегодня вечером Рустем Газизов встретился с блогерами и представителями СМИ

Говоря об итогах 2023 года, Рустем Фаритович отметил, что он прошёл под знаком поддержки СВО. Нашим землякам на передовую из города уже отправлено 10 гуманитарных конвоев. Глава администрации констатировал рост промышленного производства. Рассказал о реализации проектов благоустройства общественных территорий, росте жилищного строительства, ремонте школ, многоквартирных домов и дворовых территорий. Были затронуты практически все сферы – здравоохранение, образование, культура, торговля. Обозначены направления развития города.

Рустем Фаритович ответил на многочисленные вопросы собравшихся, в том числе касающиеся взаимодействия общественников с властью, а также взятые на контроль с прошлогодней встречи в том же составе.

Подробная информация будет опубликована в одном из ближайших номеров «СР».

Фото Тамары Андреевой