На территории Башкирии ожидается холодная и заснеженная погода

Согласно данным Башгидрометцентра, во вторник, 12 марта, днем на территории республики ожидается небольшой снег и умеренный южный ветер. Температура воздуха будет держаться в пределах от -3 до -8 градусов по Цельсию.

В среду, 13 марта, продолжится небольшой снегопад. Ветер будет идти с юго-запада, иногда порывистый. Ночью температура опустится до -8,-13 градусов, а в некоторых районах юго-востока страны может достичь -15,-20 градусов. Днем погода немного улучшится, но останется холодной, с температурой от -1 до -6 градусов.

В четверг, 14 марта, также возможен небольшой снег в некоторых областях. Ветер будет юго-западным, умеренным, местами порывистым. Температура воздуха ночью плавно колеблется от -8 до -13 градусов, а на юго-востоке может опуститься до -15,-20 градусов. Днем погода немного стабилизируется, и температура поднимется до +1,-4 градусов.

Фото Эльвиры Рахимовой.