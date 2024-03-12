Школьники из Стерлитамака победили в Национальной технологической олимпиаде

Победителем олимпиады стала команда Башкирского лицея-интерната №3 из Стерлитамака «Аралбайчиклар». Ребята в заключительном этапе боролись за победу с 9 командами - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов.

Наши победители - ученики 11 класса лицея: Глеб Чекмарев, Мурат Рахматуллин, Руслан Губайдуллин и Арслан Аралбаев.

В индивидуальном зачёте стерлитамаковцы также показали хорошие результаты. Глеб Чекмарев стал победителем, Мурат Рахматуллин и Руслан Губайдуллин - призерами. В число призеров вошел и десятиклассник лицея из команды «Жулдыстар» Адилет Калмурзин.

Для победы ребятам нужно было продемонстрировать отличные знания по физике и информатике. Кроме того, команды создавали собственную установку для измерения характеристик оптического волокна.

Поздравляем с победой ребят и преподавателей!