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12 Марта , 14:28

Школьники из Стерлитамака победили в Национальной технологической олимпиаде

В Перми завершилась Национальная технологическая  олимпиада по профилю «Фотоника».

Школьники из Стерлитамака победили в Национальной технологической олимпиаде
Школьники из Стерлитамака победили в Национальной технологической олимпиаде

Победителем олимпиады стала команда Башкирского лицея-интерната №3 из Стерлитамака «Аралбайчиклар». Ребята в заключительном этапе боролись за победу с 9 командами -  из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов.

Наши победители - ученики 11 класса лицея: Глеб Чекмарев, Мурат Рахматуллин, Руслан Губайдуллин и Арслан Аралбаев. 

В индивидуальном зачёте стерлитамаковцы также показали хорошие результаты. Глеб Чекмарев стал победителем, Мурат Рахматуллин и Руслан Губайдуллин - призерами. В число призеров вошел и десятиклассник  лицея из команды «Жулдыстар» Адилет Калмурзин. 

Для победы ребятам нужно было продемонстрировать отличные знания  по физике и информатике. Кроме того,  команды создавали собственную установку для измерения характеристик оптического волокна.

Поздравляем с победой ребят и преподавателей!

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