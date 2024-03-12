В Башкирии сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю, попавшему в беду на дороге

Эльмир Мухаматнуров, опытный старший лейтенант полиции, и Денис Ахкамов, лейтенант полиции, заметили "Ладу Ларгус", которая бездействовала на обочине с поднятым капотом.

За рулём автомобиля сидел мужчина, который объяснил, что ему пришлось остановиться, потому что ремень ГРМ сломался. Полицейские помогли водителю отбуксировать его автомобиль до ближайшего сервисного центра.

Мужчина, приехавший навестить родственников в Башкирию из Екатеринбурга, и его дядя были очень благодарны сотрудникам полиции за своевременную помощь на дороге.

Фото: скриншот видео от ГИБДД по РБ.