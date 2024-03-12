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12 Марта , 19:01

В Башкирии за 6 лет на 60 процентов снизилась смертность на дорогах

Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ. Также уменьшилось и количество дорожно-транспортных происшествий с 2018 года на 20 процентов, а получивших травмы в ДТП стало меньше на 23 процента. Таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех ведомств, которыми руководит Глава региона.

В Башкирии за 6 лет на 60 процентов снизилась смертность на дорогах
В Башкирии за 6 лет на 60 процентов снизилась смертность на дорогах

По информации министра ведомства Александра Клебанова, для того чтобы дороги были безопасными, а поездки жителей республики были комфортными, сделано достаточно много. Речь идёт об установке и замене более девяноста восьми тысяч дорожных знаков, трехсот двадцати одного километра барьерного ограждения, пятисот шестидесяти  светофоров. Проведено искусственное освещение на трассе и работают 1830 камер видеонаблюдения.

Продолжается ремонт и отсыпка дорог. Ремонтируются и дороги, ведущие к СНТ, с затратами более 160 млн рублей.

Большой популярностью пользуется программа «фонящих» дорог, на эти цели направлено 4 млрд рублей.

В столице республики  активно реализуется проект «Интеллектуальные транспортные системы». Он позволит не только сделать дороги безопаснее, но и их пропускная способность вырастет на двадцать процентов.

Фото: пресс-служба минтранса РБ

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